Mercedes e Paola Bresso, sorelle scrittrici, scodellano per l’editore Morellini un romanzo di stretta attualità ecologica, Anno luce zero – ritorno sulla Terra, che ci porta al di là della catastrofe ambientale totale. Se all’inizio di questo romanzo sono citate le varie disavventure ecologiche che ormai fanno parte della storia umana – le varie Chernobyl ecc. – è il «dopo» che rende interessante la vicenda, con un rapido crollo della civiltà al momento del susseguirsi ininterrotto delle catastrofi ambientali per di più rese ancor più orribili da un corollario di guerre (in)evitabili. C’è un futuro per l’umanità dopo la distruzione della superficie della Terra fino a cancellare ogni barlume di vita possibile? Sì, su un pianeta lontano su cui riorganizzare le forze. Forze che serviranno al momento del ritorno al pianeta blu – le Bresso quantificano il tempo della ripresa della civiltà umana in appena 40 anni – che non può essere sostituito da nessun altro astro dell’universo. La tesi di fondo delle sorelle scrittrici? Ogni attività intelligente non controllata ha una grande probabilità di compromettere l’ambiente in cui si sviluppa. Se ad alcuni il romanzo potrà apparire eccessivamente catastrofista, in realtà esso è godibile: nonostante tutto ci consente di sperare in un futuro migliore dell’annientamento totale.