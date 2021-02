Mettiamo che ci siano tre civiltà aliene progredite da ogni punto di vista. E che esse, provenienti dal fulcro della nostra galassia, si occupino/preoccupino anche delle sue regioni più esterne come il sistema solare. Mettiamo che questi alieni, rappresentati dall’intelligenza artificiale Adam, decidano di dare una chance in più alla Terra, pianeta blu in mano a quel terribile essere predominante che risponde al nome di uomo. È la trama di Rejoice, sfolgorante romanzo futuristico di Steven Erikson, da leggere per comprendere come una nuova forma di quasi onnipotenza potrebbe cambiare noi e il mondo, ormai in via di esaurimento.