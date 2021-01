Graziano Martignoni, il nostro noto medico, psichiatra e psicoterapeuta, ma soprattutto uomo di cultura e frequentatore di quel «pensiero profondo» che non si incontra spesso al giorno d’oggi, ha raccolto i suoi scritti su quella che si potrebbe definire la vita di tutti i giorni di un uomo che riflette riunendoli nel volume Pensieri nella brezza dei giorni - Nove paesaggi per nove soste. Il libro, che si può leggere tutto d’un fiato oppure per spizzichi e bocconi, un pezzo alla volta, una sosta dopo l’altra, si interroga sui tanti temi che hanno interessato e coinvolto l’autore. È sorprendente come un libro del genere possa assomigliare a uno dei migliori libri di racconti organizzati in una struttura, ovvero a La vita: istruzioni per l’uso dello scrittore francese Georges Perec. Perec si inventa un palazzo parigino da cui si dipartono, per poi ritornare indietro, 99 storie che coinvolgono in un abbraccio letterario/immaginativo tutto il mondo. Il metodo di Martignoni non è dissimile: per mezzo delle sue soste indica al lettore alcuni capisaldi delle sue riflessioni svolgendole poi in modo piano e comprensibile onde restituirci quel sale della vita che dà senso alla nostra quotidianità. È appunto quel «di più» di significato che Martignoni cerca e ci restituisce nel suo libro, giacché una vita senza significato rischia di non approdare allo spazio della memoria.