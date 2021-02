Lorenza Noseda, nota organizzatrice culturale ticinese, ha dato alle stampe la sua raccolta di racconti Gente di frontiera dopo aver vinto il Premio Chiara per i racconti inediti. Tredici storie che hanno il pregio dell’autenticità e della riconoscibilità. Autenticità perché ritraggono personaggi non solo probabili ma anche del tutto veridici, come se potessimo arrivare a conoscerli in carne e ossa. Riconoscibilità perché attraverso di essi il lettore accede a un mondo quotidiano di ambizioni, rivalse, rilanci che caratterizzano la vita di ognuno e di tutti quanti. Ecco quindi un bell’esercizio di stile e di psicologia applicato a uno strano essere, l’essere umano.