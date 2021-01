Lo scrittore svizzero Peter Stamm, autore fra gli altri del gettonatissimo romanzo Agnes, ha pubblicato La dolce indifferenza del mondo in tedesco, nella versione originale, nel 2018. Di questi giorni è la traduzione in italiano, di Gabriella de’ Grandi, per i tipi dell’editore Casagrande. Si tratta, diciamolo subito, di un romanzo complesso con un continuo saltabeccare dell’autore tra varie personalizzazioni di uno stesso io, uno scrittore che ha scritto un solo romanzo. Dalla penna di Stamm tutta la vicenda fuoriesce con una naturalezza sorprendente e la continua sostituzione dei piani narrativi brilla per fluidità. L’ossessione del doppio che condiziona Christoph e Lena raggiunge per davvero vette di straniamento e di (com)partecipazione notevoli. I due camminano in una Stoccolma gelida ricordando un passato che potrebbe essere avvenuto ma potrebbe pure essere un torbido sogno. La giovinezza dello scrittore assieme all’amata Magdalena, persa lungo la strada della realizzazione dell’agognato romanzo, viene ripercorsa in questa passeggiata in cui un uomo più maturo di vent’anni rivede i propri errori e rimpianti. La freschezza del racconto, pure in versione doppia, non approda a un finale vero e proprio, ma a un’ipotesi di vita che pare una ritirata, un non mischiarsi con un destino che può essere davvero crudele.