È uscito per i tipi dell’editore Dadò un interessante carteggio, curato da Mattia Mantovani, fra l’araldo delle lettere tedesche, il ben conosciuto anche da noi Hermann Hesse, e Peter Weiss, pittore, narratore, saggista e autore di teatro anche lui tedesco ma più giovane di Hesse di quasi quarant’anni. Il carteggio ha inizio nel 1937 quando il giovane Weiss scrive a Hesse al suo indirizzo di Montagnola. Ricevuta risposta dal maestro delle lettere, Weiss si recherà in Ticino per conoscere il grande autore. A seguito delle tragiche vicende belliche, Weiss, di origini ebraiche, dovrà poi riparare in Svezia, ma l’amicizia e la stima per lo «stimatissimo Signor Mago», Hermann Hesse, rimarranno intatte. Il carteggio, dopo una lunga pausa, avrà un ultimo ritorno di fiamma nel 1961, l’anno prima della morte di Hesse. Ma di che cosa hanno parlato, pensato, che cosa hanno immaginato assieme in tutti questi anni i due scrittori? Hesse, che nella sua opera più complessa e più interessante, Il giuoco delle perle di vetro, si rivelò per quello che era, un utopista e un riformatore, suggerì all’autore di L’estetica della resistenza ciò a cui ambiscono alcuni creativi: un continuo avanzare, un progresso etico, un affermarsi della ragione quale nuova religione del mondo. Al lettore il piacere di scoprire fino a dove si sono spinti, in questo campo così particolare, il maestro Hesse e l’allievo Weiss.