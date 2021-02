La camerunese Léonora Miano, una delle più note e apprezzate scrittrici africane d’oggidì, ha scritto La stagione dell’ombra, romanzo valsole alcuni importanti premi facendola conoscere in Francia e in Italia. Portata in Italia da Epoché, la casa editrice milanese condotta dalla ticinese Gaia Amaducci, autrice di una performance editoriale di tutto rispetto, Miano ha conquistato il suo pubblico con i due romanzi antecedenti Notte dentro e I contorni dell’alba. Con La stagione dell’ombra Miano ci conduce all’interno dell’universo reale e al contempo onirico della rappresentazione dei miti, delle leggende e delle regole all’interno di una tribù africana. Ciò che accade davvero, il rapimento e forse l’uccisione di un certo numero di giovani, è visto attraverso gli occhiali di un mondo legato a tradizioni ancestrali e interpretazioni mitiche. Lo scontro di potere all’interno della tribù stessa verrà condotto attraverso i dettami della tradizione, mentre la sofferenza delle madri per la perdita dei figli sarà giudicata necessaria ma pure necessariamente staccata dalla vita della comunità. Scritto a partire da presupposti per lo più sconosciuti alle nostre latitudini, questo libro è un ottimo modo per avvicinarsi all’emergente letteratura africana, dotata di toni e colori originali e coinvolgenti.