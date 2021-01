Spillover, di David Quammen, è un saggio scritto nel 2012 e pubblicato in italiano nel 2014 da Adelphi, che di recente ne ha proposto anche la versione e-book. Più che a un saggio, il libro assomiglia a un romanzo d’avventura con l’autore intento a farsi largo nella boscaglia africana al seguito di spedizioni alla ricerca del virus dell’ebola oppure occupato a percorrere la costa nord occidentale dell’Australia per raccogliere testimonianze su un misterioso virus dei cavalli da corsa. Spillover, che in italiano significa tracimare, è un ben congegnato saggio-giallo che ci introduce a suon di prove sul campo ed esperienze dei diretti interessati che hanno studiato il fenomeno, all’escrescenza sempre più preoccupante dei nuovi virus che tracimano da un portatore non umano agli umani. Quammen spiega perché un virus a cui un animale portatore abbia trovato degli anticorpi in lunghi anni di convivenza può essere invece letale per l’uomo, il «nuovo infettato». Buona parte delle colpe della diffusione di questi agenti patogeni è dovuta al nostro (moderno) modo di vita. Infatti, mentre in passato i virus letali se ne stavano acquattati in remote foreste ospiti di animali esotici, oggi, con la sopravvenuta «conquista» di tutto il globo da parte dell’uomo che, per di più, ha sovvertito i ritmi e le logiche naturali, essi trovano rifugio nel nostro corpo. Insomma, a dar retta a Quammen, prepariamoci all’insorgere di una serie di tragedie annunciate.