Nell’ultimo romanzo, Il pioppo del Sempione (Aboca ed.), Giuseppe Lupo, una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea, conferma i pregi indiscussi della sua scrittura un po’ trasognata, ma nel contempo realistica, capace di evocare frammenti del vissuto dell’uomo. Un giovane docente di italiano tiene lezione, in una scuola serale di Legnano, a un gruppo di immigrati di diversa provenienza. Questi è la voce narrante e anche l’alter ego dell’autore, che per dieci anni ha rivestito un simile incarico, prima di transitare all’Università. Il tema dell’immigrazione non è nuovo nella narrativa di Lupo, essendo stato già al centro del romanzo Gli anni del nostro incanto. Ora, però, l’autore affronta la questione, ben più spinosa e attuale, dell’immigrazione extracomunitaria; e lo fa,...