Alcuni decenni fa, lo scrittore francese Georges Perec scrisse La vita: istruzioni per l’uso, un romanzo-mosaico che segnò un’epoca. Oggi Giuseppe Samonà, scrittore italiano residente a Parigi, ci propone La frontiera spaesata, un romanzo-cammino a proposito di un luogo d’incontro e scontro, quello spazio che delimita ma pure riunisce le popolazioni italiche e quelle slave in quella terra di nessuno e di tutti che si affaccia sulla parte occidentale dell’Adriatico. Samonà ci istruisce su questa frontiera mobile, sui suoi abitanti, sulle sue tradizioni culturali e linguistiche viaggiando anziché osservando il tutto (come fece Perec) dal palcoscenico di un palazzo. Gli incontri, i ricordi, le riflessioni dell’autore permettono al lettore di comprendere che una frontiera non è necessariamente un muro. Gli intrecci linguistici e di rappresentazione artistica contrassegnano l’Istria visitata-vissuta da Samonà; l’architettura mitteleuropea lo immerge nella splendida capitale slovena Lubiana; il respiro storico del grande misconosciuto della letteratura europea, Miroslav Krleža, lo conduce per mano alla porta dei Balcani, presenti e sfuggenti più che mai. Un libro di viaggio alla maniera di Bruce Chatwin, per scoprire se stessi e i propri orizzonti ricercando il pensatore curioso che alberga in ogni vero uomo deciso a incontrare un destino inaspettato.