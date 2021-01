Le edizioni ticinesi Ulivo, a seguito del buon successo del libro Si faceva chiamare Peter Surava nella sua originale edizione in tedesco, hanno pubblicato la traduzione dello stesso, compiuta da Manuel Guidi. Il libro narra le vicende di un giornalista di sinistra, Peter Hirsch, che, dopo le dure battaglie ideologiche durante il periodo bellico, con gli svizzeri neutrali ma comunque simpatizzanti con l’una o l’altra parte in lotta, si ritrova, nell’immediato dopoguerra, coinvolto in un processo a causa del suo ruolo nella direzione di un giornale. Hirsch, dal cognome che poteva suonare ebraico, prese le redini del settimanale antifascista Die Nation scegliendo il nom de plume Peter Surava, onde sfuggire agli attacchi più o meno proditori di una certa parte della società ostile all’ebraismo. Condannato dal tribunale di Losanna dopo un processo che lo stesso Hirsch/Surava descrive come una farsa, verrà riabilitato molti anni dopo. L’edizione originale di questo libro uscì in tedesco nel 1991, mentre nel 1995 il regista Eric Schmid realizzò l’omonimo documentario. Riabilitato in varie forme dai consiglieri federali Dreifuss e Cotti, Hirsch/Surava godette di queste attestazioni di stima poco prima di morire, all’età di 83 anni, nello stesso 1995. Il libro è scritto in modo godibile e fa riflettere su un affaire non proprio limpido della vita pubblica svizzera.