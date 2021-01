Vincenzo Todisco, autore grigionese di origini italiane, sembra incarnare quella forza, per molto tempo sommersa, appartenente alle genti d’emigrazione approdate in Svizzera nel secondo dopoguerra. Il suo romanzo Il bambino lucertola, scritto originariamente in tedesco, è la storia delle difficoltà di farsi valere in un Paese d’accoglienza, in questo caso la Svizzera, raccontata dalla parte di uno dei tanti bambini che sono stati letteralmente seppelliti in casa a causa di leggi inumane che non consentivano la riunione familiare dei lavoratori immigrati. Todisco, che si è poi autotradotto in italiano per approdare a quest’edizione Dadò del suo libro, narra la vicenda di un bambino racchiuso tra le quattro mura di un appartamento, invisibile ai più e costretto a sviluppare tutta una serie di accorgimenti più consoni a un animale che vive nascosto in una fessura piuttosto che a un essere umano che dovrebbe trovare nelle opportunità di socializzazione il suo ruolo e il suo scopo. Scritto in una lingua asciutta, precisa e chiara, evocante un mondo sommerso ma fitto di pensieri, ricordi e sentimenti, in grado non solo di muovere a compassione per un destino avverso, ma anche di sostenere una giusta indignazione per le molte storture di una modernità sommamente imperfetta, Il bambino lucertola è il necessario romanzo di una formazione incompleta e tragica.