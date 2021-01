Il mappamondo di Giacomo è un saggio di grande interesse scritto dal noto critico italiano Gilberto Lonardi, che spesso è stato ospite in Ticino quale conferenziere nell’ambito letterario. Lonardi che, fra gli altri, ha scritto di Manzoni, D’Annunzio, Pirandello, Montale, Sereni e Giorgio Orelli, è in particolare un dantista e «leopardista» di valore e di ampia frequentazione. Nel recente Il mappamondo di Giacomo, edito da Marsilio, Lonardi ci conduce con mano in alcuni territori leopardiani non del tutto esplorati e tuttavia caratteristici del grande recanatese. Di grande interesse risulta, allora, l’analisi del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia e degli annessi e connessi del Leopardi «orientale», interessato alla filosofia buddista e persino a un antico dio persiano del male. Il poeta e il pensatore, nel caso di Leopardi, si intrecciano e si compendiano sempre, e il pessimismo di Giacomo assume forme diverse e inedite col procedere sia della sua erudizione sia della sua espressione letteraria. L’enorme bagaglio di conoscenze e l’altrettanto ampio orizzonte di pensiero e sensibilità di Leopardi viene messo alla prova dall’intelligenza critica di Lonardi in un libro che sarà una vera e propria chicca per tutti coloro che avranno intenzione di cimentarsi col poeta Giacomo e col suo secolo, l’Ottocento, che si aprì definitivamente al mondo.