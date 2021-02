“Andrea vola più alto” è il primo libro del giovane scrittore Donatello Vegliante. Nasce una sinergia in questa occasione con i City Angels Svizzera basati a Lugano. Ad accomunarli la profonda umanità e la filosofia altruista. Infatti acquistando il libro al prezzo di CHF 15.-- una parte del ricavato andrà all’associazione di volontari che aiutano le persone in difficoltà.

La rinascita è un viaggio sconvolgente che ti riporta nelle più cupe tenebre strappando Andrea dalla dama nera facendolo vivere a mille con le esperienze più disparate ed impensabili. Uscire dal tunnel richiede tempo ed amore incondizionato per sé stessi e significa curare profondamente la propria anima in maniera totale dedicandole tantissimo tempo.

Qual è il senso della vita? Conoscerà le emozioni di un amore totale in Damaris , le tentazioni del Diavolo, le sfide continue per dimostrare di essere invincibile.

Così sin da bambino, proprio in quel piccolo villaggio di montagna nutre una grande passione per la scoperta di luoghi e culture.

Col crescere si trasferisce in Ticino diventando profondamente e spiritualmente amante della natura, tanto che lo portano ad avvicinarsi alla scrittura per descriverne sensazioni e meraviglie di quei paesaggi incantati che appaiono come dipinti.