Sono passati alcuni anni, ma di loro si sente ancora parlare a New York. Mi riferisco al duo immaginifico Renzo Ferrari-Gilberto Isella che dopo una trasferta newyorchese fecero, in un passato non troppo lontano, considerazioni pittoriche rispettivamente letterarie. Oggi questa esperienza fra le guglie, l’asfalto e il flair di New York è raccolta in uno scatenato libretto edito da Zedià comprendente testi di Isella e immagini di Ferrari. Il titolo del libro? Scatenato pure esso: Il brusio idiota di un’anguilla cavalca la bilancia. E se per Gilberto Isella si tratta di dar libero corso a divagazioni e provocazioni erotiche sulle tracce dell’ineffabile dr. Sick (malato), Renzo Ferrari ha voluto ripercorrere l’esperienza e i liberi pensieri a modo suo con i suoi gialli urticanti, i blu magnetici e i rossi bandiera. Trattandosi di un divertissement in prosa (e pure in poesia) e di una cavalcata di quadri-sveglia, ecco che le innovazioni di entrambi i linguaggi finiscono per disegnare la mappa di una New York anti-turistica, a tratti persino anti-cognitiva: tutto è senso, sensazione, sentimento. Gli abbordaggi sulla metropolitana del dr. Sick sono quadri di vita, l’allegro esorcismo di ogni tristesse o melanconia si conficca fra palazzi e cemento, fra presenze umane viste di sfuggita e conquistate/abbandonate all’istante. Una metropoli da vedere, vincere e mettersi in tasca, insomma.