Il giallo giapponese? È roba che si mangia? Ma chi lo conosce? L’editoria europea, come avrete potuto notare di tanto in tanto anche in questa rubrica, si è messa a tradurre alcuni dei migliori romanzi di suspense giapponesi portando alla luce autentici tesori della letteratura di intrigo e indagine. Con Il mistero della donna tatuata un maestro del genere, Takagi Akimitsu, scrisse nel 1948 un vero e proprio rompicapo, ovvero la testimonianza di un «omicidio perfetto» tuttavia alla fine risolto dalla fervida mente di un giovane medico. La storia ha luogo in una Tokyo cupa e distrutta, nell’anno 1946. Viene ritrovato, scarnificato del dorso, il cadavere di una giovane donna tatuata. Il suo amante, un ricco imprenditore, viene trovato suicida alcuni giorni dopo. Tutto farebbe credere che si sia trattato di un omicidio-suicidio di natura passionale, sennonché... Troppe e troppo evidenti sono le lacune dell’indagine, mentre il commissario della polizia tokyese, Matsushita, brancola nel buio alla ricerca del movente giusto. Un ossessivo collezionista di pelli di dorsi, braccia e gambe tatuate, il fratello del presunto suicida, un quadro dell’azienda di quest’ultimo, un noto fuorilegge appena uscito dal carcere sono i possibili colpevoli. In una risoluzione del caso che mette a soqquadro le regole del tempo, dell’identità e di ciò che appare a prima vista, il perfetto meccanismo di Akagi brilla di luce purissima.