Jan Zwartendijk, console onorario dei Paesi Bassi negli anni ’40 dello scorso secolo in un Paese, la Lituania, prossimo all’invasione e poi invaso dall’Armata rossa e già minacciato dalle truppe hitleriane, è stato un eroe silenzioso. La sua storia, narrata decenni dopo la guerra e qualche anno dopo la sua morte − e ora trasportata in un romanzo-documento, I giusti, dal compatriota Jan Brokken − ha dell’incredibile. Zwartendijk, infatti, diventa per caso console del Governo olandese in esilio nonostante in realtà sia il direttore della filiale lituana della Philips, azienda conosciuta soprattutto per i suoi apparecchi radio. Assunto l’incarico, gestirà le richieste di visti di accoglienza onde poter viaggiare in quelle condizioni difficilissime per salvarsi. I visti non riguardano la Lituania, che lascia aperte le frontiere agli esuli in gran parte ebrei, ma Paesi lontani che giustificherebbero il viaggio della salvezza. Con un escamotage e la collaborazione del console giapponese Sugihara che fornisce il visto di transito dal Giappone, viene consentita un’incredibile via di fuga che, passando dalla Russia siberiana, approda in Giappone e via via nel mondo ancora non coinvolto dalla guerra. È stato dimostrato che il 95% dei richiedenti il visto di accoglienza per il dominio d’oltremare olandese di Curaçao, alcune migliaia di persone, ebbero così salva la vita. Un libro sorprendente, un destino imprevedibile.