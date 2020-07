Nato nel 2020 da un progetto di un gruppo di creativi, a settembre uscirà il bando di concorso di «Loke», con un evento in programma nei primi mesi del 2021.

Ma che cos’è «Loke»? Il progetto vuol diventare una sorta di «catalogo» mondiale che funga da supporto alla nuova generazione di talenti, diventando un punto di riferimento per i creativi e i cacciatori di talenti a livello globale.

Questo sarà la base della ricerca costante da parte del gruppo, che permetterà di scoprire le idee di creativi in territori inesplorati, anche attraverso tutorial a tema condivisi sulla piattaforma instagram @lokenewtalent e con una cadenza quindicinale.

Nel corso di 14 settimane tutti i partecipanti sono invitati a trarre ispirazione e sviluppare la propria creazione che verrà fotografata e condivisa sui social.

Ogni foto scattata dovrà essere postata sul proprio profilo Instagram ed avere i seguenti elementi:

• tag→ @lokenewtalent,

• hashtag→ #lokenewtalent,

• mentre le storie devono avere il tag→ @lokenewtalent



Nel corso di questo periodo Loke aprirà un dialogo, via social e tramite professionisti del settore, con lo scopo di rappresentare le tendenze estetiche e sociali della moda e del design internazionale: la sostenibilità in tutte le sue forme, il ritorno dell’artigianalità e dei mestieri dimenticati, il nuovo etnico che tocca l’antropologico, le varianti di bellezza inclusiva, la fluidità di genere, l’apertura a tutte le età e generazioni.

Anima e mente di Loke sono un team di professionisti che in questo primo anno di vita scoveranno talenti sul web, sui social network, nelle scuole di moda e nelle fashion week più innovative al mondo, viaggiando incessantemente alla scoperta della creatività più pura e autentica in Europa e in America, ma anche in Africa, India e Medio Oriente.

«Loke è nato per supportare la nuova generazione di creativi in un momento in cui pochi credono nel talento», è la filosofia del team che l’ha sviluppato. «Non ha confini né barriere e cerca in tutto il mondo... perché il talento è ovunque! Da oggi la nostra missione è di essere responsabili e dare esempio che il mondo deve cambiare».

La visione unica di questa filosofia ha dato forma e fondamento a Loke, volendo rappresentare un punto di riferimento internazionale per la moda emergente in tutte le sue forme, attraverso i canali social e non solo, facilitando l’incontro tra il talento e il mondo del lavoro.

Il costante dialogo tra editoria tradizionale e digitale, carta stampata e social media, eventi e concorsi, visione creativa e imprenditoria, originerà innumerevoli collaborazioni tra designer e brand della moda e del design.

Loke, insomma, è un vero e proprio Talent Lab che rappresenta la naturale conseguenza di un continuo lavoro di ricerca e scouting.

È lunga la lista di nomi e aziende selezionate che parteciperanno al sostegno dei sogni e nell’ispirazione dei futuri talenti per diventare dei professionisti. Molti di loro saranno protagonisti di video sull’account Instagram @lokenewtalent e su altri canali websocial per motivare il progetto.

Ogni mese sulla pagina web di Loke verrà raccontata la storia di successo di un talento scoperto dal Team Loke. A partire da settembre Loke lancerà anche «Origini», iniziativa grazie alla quale designer diplomati, stilisti autodidatti, chi abbia prodotto una collezione con distribuzione, oppure chi ha realizzato non più di due collezioni ma si è fermato per motivi finanziari... potranno accedere al contest per concorrere alla serata evento con una importante premiazione finale.

Ovviamente l’iniziativa è aperta a livello internazionale, Svizzera e Ticino inclusi!