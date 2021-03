La moda e il cinema sono due mondi che da sempre sono strettamente legati: proprio negli studi di Cinecittà è andata in scena «Altaroma», la kermesse capitolina che oggi è trampolino di lancio di numerosi brand emergenti . Novanta i marchi presenti: una narrazione perfetta del racconto di quello che, per chi fa moda, è m etafora del bello, dell’eleganza e della contemporaneità in una visione internazionale. Scenografie uniche per uno spettacolo online che ha visto il rinnovato legame anche con lo storico Istituto Luce-Cinecittà.

E’ nelle parole di Adriano Franchi, direttore generale di Altaroma, che si racchiude però il messaggio più importante: «Nulla ci riempie più di orgoglio quanto il fatto di essere riusciti a essere presenti; garantire un’edizione completa, se pur in forma digitale, è per noi e per i nostri brand importantissimo. Abbiamo lavorato duramente in questi anni per fare sì che la Roma Fashion Week fosse parte integrante del sistema, insieme a Agenzia ICE, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e i nostri soci. Lavoriamo in sinergia con Firenze e Milano, fungendo da veicolo di promozione per tutte quelle giovani realtà indipendenti che iniziano il loro cammino nel Fashion System, e saremo qui per loro.»



Crediti Photo: Regjina ©Emanuele Tetto, altre foto ©Daniela Caimi