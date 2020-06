A tutto rock!

Siete in cerca di un outfit più grintoso del solito? Allora seguite i consigli rock forniti da Erika Costa, nota stylist fiorentina, in questa nuova puntata de “L’armadio di Erika”, la serie di pillole video prodotte in esclusiva dal Corriere 3 dedicate alla moda. Quello rock é uno stile che non tramonta mai. In genere chi indossa questo look ama la trasgressione, anche se questo suo spirito ribelle viene spesso stemperato con tocchi di squisita femminilità, come quelli suggeriti in questa nuova puntata. GUARDA IL VIDEO