La cerimonia per eccellenza è il matrimonio: anche in base al ruolo e all’intensità del legame con lo sposo, l’invitato è tenuto a mantenere un certo livello di eleganza. Da dove partire? Innanzitutto, c’è da tenere presente il contesto. Se il matrimonio è «tradizionale», in chiesa o in comune, diventa difficile sfuggire all’abito scuro, con camicia rigorosamente chiara e – perché no – un gilet. Attenzione, però, a non entrare «in competizione» con lo sposo: se non indosserà un tight, il gilet sarà meglio lasciarlo a lui. Diverso il discorso se il matrimonio ha luogo in un contesto informale come una spiaggia o una location naturale: via libera anche a uno spezzato, a un abito più leggero o addirittura a un bianco integrale.