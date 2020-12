Il pubblico si differenzia tra chi non rinuncia al suo tradizionale taglio, che magari porta da anni e tra chi invece, per essere alla moda, opta per una sforbiciata che proietta in look alla contemporaneità più assoluta. E’ vero che le mode cambiano, che i dettagli sono importanti, ma è altrettanto vero che contestualizzare il lavoro, il luogo nel quale si vive e anche il proprio personale gusto, sono elementi che incidono sulla scelta.

A questo proposito grazie alla visione di Antonio Iandico, giovane Hair Stylist titolare del salone Terminal Uno di Pregassona, abbiamo voluto scoprire non solo le tendenze ma anche quelle che sono le richieste delle donne ticinesi! Immancabili ovviamente anche i consigli per il look delle feste!

Quali sono le tendenze per l’inverno in arrivo?

La moda di questo inverno propone varie soluzioni in fatto di tagli: si passa da un “Pixie Mullet” ad un “Lob Hair” che, in un linguaggio più semplice, si può delineare come un “Bob” più lungo. Per chi invece ama i capelli lunghi un taglio interessante e di tendenza è quello “a fiamma” dove, partendo da uno scalato sul davanti che incornicia il viso, si va a finire sul dietro con una bellissima punta; in questo modo si procede con il tagliare il capello ma, allo stesso tempo, si crea quella illusione ottica d’avere ancora i capelli lunghi, come se non fossero stati tagliati.

Quali sono i colori più gettonati e soprattutto i più richiesti dalle clienti ticinesi?

Per quando riguarda la colorazione questo inverno consiglio di optare per una base naturale che poi, in un secondo passaggio, viene illuminata con delle sfumature a colori caldi come il caramello e il nocciola (attualmente molto richiesto). Altra ottima nuance per dare tono è illuminare con un caldo sabbia o con un più freddo beige/champagne.

Suggerimenti per sottolineare meglio i lineamenti naturali del viso?

La tecnica per incorniciare meglio il viso è quella della “First Light”: una nuova tecnica di sfumatura che, partendo con una colorazione molto naturale e leggera, si fonde con il proprio colore, non facendo notare troppo la costruzione dell’effetto, per un aspetto assolutamente naturale. Si finisce il tutto giocando sulle lunghezze che vanno ad illuminarsi sempre di più. Questa tecnica è perfetta sia per le brune, sia per bionde. Giocando con l’intensità è ottimale sia per chi vuole dare solo un leggero ritocco al look, sia è indicato per qui desidera delle schiariture più audaci.

E per il Natale? Cosa consiglia?

Come acconciature natalizie consiglio una cresta anni 80: i capelli possono essere lisci o mossi, basta solo tirare i capelli laterali portandoli indietro e cotonare il ciuffo al centro testa, per dare struttura e creare quindi la nostra cresta. Un’altra acconciatura che propongo è una coda “Ponytails” bassa: possiamo giocarci come vogliamo, con due trecce laterali che si uniscono in un unica cosa, una treccia che parte dal davanti, fino alla nuca, per poi chiudersi o semplicemente una coda bassa con i capelli mossi. Questa tipologia di raccolti sono sempre in tema, alla moda, eleganti e sono un qualcosa che tutte le donne possono fare per essere stupende, perfette e impeccabili per il Natale in famiglia.

