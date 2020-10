Il mondo della moda piange la scomparsa del grande stilista Kenzo Takada, venuto a mancare per le complicanze dovute alla COVID-19. Il designer ottantunenne giapponese, quinto di sette figli, a causa del suo stato di salute non aveva presenziato neppure alla sfilata del suo marchio lo scorso 30 settembre. Residente orami da molti anni a Parigi, si è spento all’ospedale americano di Neully-sur-Seine domenica 4 ottobre. Ritenuto un vero genio della moda, le sue collezioni erano un mix di colori accesi, stampe animalier, fiori; da oltre vent’anni il suo marchio era stato rilevato dal colosso Lvmh.

Nato il 27 febbraio del 1939 a Himeniji, il suo percorso è stato anomalo: prima della moda studia letteratura a Kyoto per poi abbandonare l’università e iniziare la sua formazione al Bunka Fashion College di Tokyo, famosa scuola di moda giapponese; Kenzo è stato il primo studente maschio in quanto, fino ad allora, la scuola era esclusivamente femminile.

Disegna una serie di look da donna, ogni mese, su commessa dei magazzini Sanai che diventano il suo primo datore di lavoro.