Tessuti luccicanti, lustrini e un immancabile tocco di rosso: sono queste le tre regole chiave per un look di Capodanno che si rispetti. La parola d’ordine per il Veglione è brillare, un imperativo cui è impossibile resistere in una notte tanto speciale. Strizzando l’occhio alle tendenze del momento, individuare l’abbinamento più adatto all’occasione è un gioco da ragazzi.

Via libera, in questo caso, ad un blazer dress : si tratta di una giacca da uomo a doppiopetto che si trasforma in un miniabito sensuale che sta spopolando nel guardaroba femminile. La palette di colori da considerare dal rosso approda al nero , senza dimenticare le sempre attuali fantasie scozzesi . E per lui? In una serata tanto speciale anche all’uomo più casual e sportivo viene richiesto un abbigliamento curato nei particolari .

Qualche proposta? Abbinare un pantalone nero a un gilet dalle trame originali, con una scarpa nera, leggermente lucida. E ancora, una giacca in velluto rappresenta un grande classico che non tramonta mai. Un’idea in più da seguire a Capodanno è quella di giocare con i particolari abbinati: basti pensare ad un papillon e a un paio di calzature dello stesso colore. E non solo: ad andare per la maggiore in questa occasione sono anche i mocassini con nappe, sfiziosi e originali. Molto ricercato è anche un capo iconico, la camicia con il collo alla coreana, mentre, per un look fuori dagli schemi, meglio optare per le bretelle. Ideate nel primo Ottocento e in voga negli anni anni Quaranta, questi accessori fanno oggi capolino dalle giacche dei gentlemen: per il 31 dicembre il tessuto principe è la seta, sofisticata e raffinata.