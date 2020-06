La camicia è uno dei capi più amati dagli uomini. Ciò che conquista è la sua versatilità: si può infatti portarla tanto nelle occasioni speciali quanto ad eventi informali, abbinata magari a un look sportivo. Per indossarla nel modo corretto, però, è fondamentale che sia stirata alla perfezione. Questo rappresenta spesso un tasto dolente, soprattutto per chi vive da solo. Niente paura: basta infatti seguire alcuni semplici suggerimenti per ottenere un risultato impeccabile.

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione riguarda le differenti temperature del ferro da stiro. La stiratura di una camicia in acrilico è completamente diversa da quella di una in lino. Nel primo caso, infatti, sono mediamente sufficienti 110 gradi, mentre un tessuto più pregiato ce ne vogliono in genere 200. Attenzione poi all’umidità: per stirare in modo efficace è preferibile farlo quando la camicia è leggermente bagnata. Per fare ciò si può approfittare del vapore emesso dal ferro da stiro o, in alternativa, utilizzare una bottiglietta spray. Un occhio di riguardo meritano inoltre i colori: i capi dalle tonalità più scure, se non si vuole che diventino troppo lucidi, andrebbero rovesciati.

Arriva poi il momento di procedere con la stiratura. È preferibile iniziare dal colletto, che va tenuto piatto, occupandosi prima della parte interna e poi di quella esterna per circa 25 secondi. Lo stesso procedimento va eseguito anche per stirare i polsini, a cui ci si deve dedicare per 45 secondi. Si passa poi a una delle parti più delicate, il carré, ossia la porzione di tessuto che copre le spalle. È ideale procedere appoggiandosi alla parte più stretta dell’asse da stiro, lavorando anche qui per circa 25 secondi. Tempistiche molto più lunghe – circa 90 secondi – devono essere riservate alle maniche: si consiglia di partire dalle spalle per arrivare infine ai polsini, facendo in modo che le piccole pieghe finali siano perfettamente piane.

Più rapido il tempo di stiratura del lato posteriore della camicia: bastano infatti 45 secondi, senza preoccuparsi della presenza di grinze nella parte che va infilata all’interno dei pantaloni. Una cura maggiore va invece adottata al lato anteriore, a cui vanno riservati circa 70-75 secondi. Qui ci si deve concentrare maggiormente nella parte superiore, perdendo meno tempo per quella inferiore e per la zona in cui si trovano i bottoni. Questi devono essere allacciati e permettono quindi di nascondere eventuali pieghe.

