Un’immagine fresca e curata trae forza anche dai capelli, che in base al taglio e al colore raccontano la personalità di ogni donna. Le più attente ai dettagli non potranno quindi rinunciare al caschetto, perfetto anche nelle sue forme lunghe in genere fino alle spalle.

I vantaggi di questo taglio sono molteplici, a partire dalla versatilità: il caschetto lungo si adatta infatti indifferentemente a capelli ricci, lisci o mossi, dando personalità ad ogni acconciatura. In molti casi rappresenta inoltre un modo per rivitalizzare i capelli e aumentarne il volume, come nel caso di chiome ricce o mosse. Data la sua linea essenziale non ha vincoli di età e può essere scelto sia dalle più giovani che dalle donne più mature, esaltandone in ogni caso la bellezza.

Il caschetto lungo è semplice da gestire e può essere facilmente domato con varie pettinature e pieghe: questo lo rende il taglio ideale per chi ama cambiare spesso immagine adeguandola alla giornata, allo stile dei propri abiti o alle occasioni più importanti.

Data la sua malleabilità, questo taglio può avere diverse forme, incorniciando di volta in volta il viso in maniera più morbida, dolce o rigida. È possibile scegliere una variante con frangetta e capelli dalla lunghezza uniforme, o ancora con un ciuffo lungo, per coprire in parte la fronte; quest’opzione si adatta a donne pratiche e sportive, che possono così prepararsi con rapidità e legarsi i capelli restando sempre perfette.

Anche le ricce potranno optare per la frangetta, soprattutto se abituate a sfoggiare uno stile naturale e vicino alla moda degli anni Ottanta che, con le dovute accortezze, può adattarsi anche alle lisce: per loro sarà sufficiente giocare con i volumi dando all’acconciatura una piega più voluminosa al centro e maggiormente definita ai lati.

Il caschetto lungo può dare un’immagine diversa per ogni donna anche in base alla riga dei capelli: nella sua variante più classica quest’ultima si trova nel mezzo, mentre i capelli scivolano sulle spalle con qualche onda non troppo definita. Chi desidera un aspetto più sbarazzino con la stessa piega può divertirsi con un po’ di gel e schiuma, creando così un effetto disordinato e adatto a feste sulla spiaggia o pomeriggi in relax con le amiche.

Il taglio può essere realizzato sia mantenendo lunghezze uniformi che scalando o sfilando la chioma: anche in questo caso ogni pettinatura sarà facile da gestire e non ci saranno difficoltà nel creare pieghe lisce o mosse, regalandosi così un’immagine sempre fresca e alla moda.

