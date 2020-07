Trasformare una chioma liscia in una mossa può sembrare difficile, soprattutto se non si è abituate a giocare con i propri capelli. Chi non ama dedicare troppo tempo alla pettinatura potrebbe infatti pensare che quest’operazione richieda precisione e pazienza, a volte più del necessario. In realtà per dare movimento ai propri capelli è sufficiente utilizzare uno dei tanti metodi consigliati dai professionisti della bellezza. Ovviamente ogni tecnica porta a risultati diversi: alcune aiutano a creare onde più definite, mentre altre sono perfette per chi desidera un mosso sbarazzino, per un aspetto più selvaggio e in stile spiaggia.

Il metodo più naturale per creare un mosso non troppo definito è quello di asciugare i capelli pettinati in una treccia: per variare la dimensione delle onde basterà stringere o allargare quella della pettinatura o, ancora, raccogliere la chioma in più di una sezione. Un’alternativa a questa pratica è poi quella del calzino: nel dettaglio, si taglia l’estremità di un calzino e vi si inseriscono i capelli, arrotolandoli poi in uno chignon e lasciandoli in posa per tutta la notte.

Un trucco adatto alle ricce che desiderano ridurre il volume della loro chioma è quello della spazzola: dopo aver lavato e districato i capelli, si procede a pettinarli con una spazzola piatta asciugandoli nello stesso tempo con un movimento che va dall’alto verso il basso, lasciando il beccuccio del phon in verticale. Questo metodo non va usato con troppa frequenza, perché rischia di stressare i capelli e rovinare i ricci naturali.

Le lisce in cerca di onde definite potranno crearle grazie ad una messa in piega con la piastra, che dovrà essere scelta con cura per poter realizzare un mosso resistente e invidiabile: una volta trovato un apparecchio di piccole dimensioni e dalla forma tondeggiante, si potrà procedere avvolgendo le ciocche nella piastra, facendola ruotare su se stessa e lasciandola scendere fino alle punte. In questo caso i capelli dovranno essere asciutti e ben pettinati. In commercio esistono delle piastre dalla forma particolare, create per dare ai capelli la messa in piega desiderata senza troppa difficoltà. L’effetto non sarà quello del classico boccolo, ma di una vera e propria onda, di dimensioni diverse in base alla grandezza scelta per le ciocche. È possibile inoltre dare una forma a S: le onde saranno così poco voluminose.

Le più pratiche possono optare per una piega simile a quella del parrucchiere, che prevede l’utilizzo di phon e spazzola tonda. La ciocca andrà asciugata dall’alto verso il basso creando così un movimento davvero naturale. Per realizzare questa piega con facilità i capelli dovranno essere bagnati, così come per un’eventuale asciugatura con schiuma e diffusore: in questo caso la chioma va trattata con una noce di prodotto e asciugata a testa in giù.

Chi vanta un taglio corto può optare per una piega con forcine: per un effetto naturale basterà dividere le ciocche e raccoglierle una a una, asciugandole in un secondo momento con phon o diffusore e rendendo la piega più forte e duratura con prodotti appositi e naturali.

