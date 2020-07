Le mode passano e le tendenze cambiano di stagione in stagione, ma ci sono dei capi d’abbigliamento che si sottraggono a questa legge del mondo fashion: sono tutti quei pezzi iconici che hanno segnato la storia della moda pur conservando tutto il loro fascino. Non si parla di must have come la camicia bianca o il tubino nero, ma di veri e propri cimeli, sogno di tante donne di tutte le età.

Sono ad esempio le borse Hermès come la Kelly e la Birkin, modelli senza tempo che da anni sono sinonimo di eleganza. Queste due it-bag («borse leggendarie») sono accomunate dal fatto di essere ispirate alle muse da cui prendono il nome: Grace Kelly e Jane Birkin, e da un prezzo molto alto che le rende un oggetto di lusso non proprio alla portata di ogni tasca. Ad assicurarne l’esclusività è anche il fatto che si possono acquistare solo nelle boutique prenotandole in anticipo. In Svizzera ci sono solo cinque atelier in cui poterlo fare. Sempre a questa maison francese appartiene un altro accessorio altrettanto iconico: il foulard. Carrè in seta che sono opere d’arte e si possono indossare in molti modi sia al collo che sulla testa, oppure annodandoli al manico della propria borsa.

Al nome di Coco Chanel si devono altri tre pezzi ugualmente celebri: un tailleur, una borsa a tracolla e una scarpa. Il primo è il celebre completo in tweed, nato un centinaio di anni fa e rivisitato più volte, ma che è sempre rimasto fedele alla sua essenza retrò. Il secondo simbolo della stilista è la tracolla 2.55, imitatissima nei suoi elementi principali: il pellame matelassè e la catena metallica. Sul podio, infine, anche la «slingback bicolor», la scarpa con tacco midi famosa per come valorizza qualsiasi piede grazie all’unione di colore nude e punta nera.

Proseguendo l’elenco, è impossibile non citare il trench Burberry, l’impermeabile beige che grazie al connubio di design e praticità è fin da inizio Novecento il capo più desiderato della griffe inglese.

Per quanto riguarda gli abiti, tra quelli che hanno riscosso maggior successo nel mondo femminile ne spiccano in particolare tre: il «wrap-dress» di Diane Von Furstenberg, lo «smoking tuxedo» di Yves Saint Laurent e il tubino bustier di Dolce & Gabbana. Veri e propri classici, hanno fatto la storia grazie alle prime dive che li hanno indossati, ma sono ancora oggi la scelta ideale in caso di eventi o cene importanti.

A superare con altrettanta sicurezza la prova del tempo sono anche delle calzature che, neanche a dirlo, starebbero benissimo con i capi appena citati: si tratta delle inimitabili decolletè di Christian Lauboutin, che si distinguono da qualsiasi altra scarpa con il tacco per la suola rossa.

A questa selezione potrebbero essere aggiunti tanti altri elementi come la stampa barocca firmata Versace e i loghi di Valentino, Fendi o Gucci, che contraddistinguono pezzi moda intramontabili e sempre attuali. Si tratta di capi che hanno attraversato intere generazioni e continueranno a farlo, attestandosi con certezza tra gli accessori su cui si può sempre fare sicuro affidamento.

