Ideale indossare una scarpa con il tacco alto, magari sottile, che snellisce i polpacci; per chi ama le scarpe basse optare per un color carne a punta permette di ottenere un effetto ottico che allunga la gamba.

Per il «fisico a clessidra» si deve equilibrare il look per uniformare il sotto con il sopra; anche in questo caso un pantalone nero e una camicia bianca o colorata sono vincenti. Il tutto se condito con un tacco o uno stivaletto rende armonioso l’insieme.

Per il «fisico a mela» bellissima la scelta di un maglione rosso che, in versione lunga, può essere coordinato con un pantalone aderente; stivaletto, tacco o stivale alto completano naturalmente il look.

La fisicità «a rettangolo» è quella più facile da vestire: ogni cosa è indicata. Ecco che anche un semplice jeans con una camicia rossa crea un bellissimo effetto cromatico. Via libera ai vestiti fino al ginocchio e a calzature sia alte, sia basse con un leggero tacco.

Ci sono poi gli accessori che, di massima, vanno bene in ogni circostanza legata agli appuntamenti natalizi. Quest’anno meglio quindi osare giocando con le borse, i gioielli, sciarpe e scarpe. La regola da seguire è non strafare: se scegliete un look luccicante o importante a livello visivo, meglio indossare una borsa o una scarpa più discreta. Per look basici e casual il consiglio è di osare con una scarpa particolare: anche una sneakers con fondo maculato, una scarpa zebrata o color oro dona un tocco di forte personalità.

Il freddo pungente rende immancabili anche sciarpe e cappelli: lana, eco pelliccia e colore sono le componenti da tenere presente per la scelta del giusto accessorio. Di gran moda e molto eleganti le borse con il monogramma dei brand; molto attuali anche i bauletti: in pellame pregiato, in ecopelle, sia nella tradizionale forma, sia in versione verticale sono un must immancabile nel look delle feste. Ottima anche come idea regalo.