Avere capelli lisci come seta senza dover utilizzare la piastra? Missione possibile, utilizzando semplici strumenti e restando comodamente a casa. Ottenere una piega perfetta è questione di gesti misurati, prodotti adeguati e tempistiche corrette. Ecco qualche semplice dritta da mettere subito in pratica.

Per favorire una piega liscia è fondamentale, prima di tutto, scegliere i prodotti di styling più adatti: in questo modo non soltanto i capelli risulteranno più sani e nutriti in profondità, ma l’asciugatura sarà più rapida. Fondamentale, dunque, la scelta dello shampoo e del balsamo, da selezionare nelle versioni specifiche per capelli lisci. L’ultimo risciacquo andrebbe fatto utilizzando acqua fredda, che aiuta ad appiattire le cuticole dei capelli. Una volta tamponata delicatamente la chioma eliminando l’eccesso di acqua è necessario utilizzare un siero, meglio se termoprotettivo e lisciante. Questo prodotto aiuta a proteggere i capelli dalle fonti da calore e, nel caso in cui i capelli siano particolarmente aggrovigliati, li districa con dolcezza.

A questo punto è necessario passare all’asciugatura. Per donare volume alla chioma si consiglia di passare all’inizio il phon a testa in giù, un vero e proprio trucchetto per dare corposità ai capelli più fini e meno strutturati. Attenzione anche al flusso d’aria, da regolare al massimo nella fase iniziale e da direzionare in maniera verticale partendo dall’attaccatura: in questo modo è possibile cominciare a lavorare i capelli, lisciandoli.

Con il procedere dell’asciugatura, è bene dividere la chioma in quattro ciocche utilizzando un pettine a denti larghi e una spazzola tonda. Il beccuccio è fondamentale, in quanto aiuta a dirigere l’aria dove necessario e ad evitare che i capelli si increspino.

Per una chioma perfettamente liscia è importante che ogni ciocca venga lavorata con lentezza, ruotandola con movimenti rotatori. Una volta completata l’asciugatura, si consiglia di applicare qualche goccia di semi di lino o burro di karité sulle punte. I semi di lino favoriscono una crescita sana dei capelli e leniscono le infiammazioni al cuoio capelluto. Il burro di karité è un ingrediente prezioso, in quanto aiuta a mantenere una chioma idratata ed elastica. La lacca, infine, è un alleato efficace nel proteggere la chioma dall’umidità. Questi semplici consigli si rivelano efficaci quando i capelli non sono particolarmente ricci e si prestano bene ad una asciugatura liscia.

