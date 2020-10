Quasi cento anni dopo la nascita della prima organizzazione di scout, oggi si contano circa 40 milioni di iscritti nel mondo; più di 48mila, invece, solo i membri del movimento scout svizzero. Un’attività che ha segnato l’adolescenza anche di molti personaggi celebri, da Barack Obama a Michael Jordan, da David Beckham a Richard Gere. Non è difficile quindi comprendere perché si sia affermato anche uno stile di abbigliamento legato al movimento, capace di attrarre milioni di seguaci. Ma come si compone questo stile? Quella dello scout è un’attività a contatto diretto con la natura, il vero esploratore non ha paura di sporcarsi nel fango , per questo il suo è un abbigliamento pratico e accessoriato. Come affermava Robert Baden-Powell, fondatore dello scoutismo: «Uno scout sorride e fischietta anche nelle difficoltà». Una regola valida anche nell’abbigliamento, che rispecchia a pieno lo spirito positivo, attivo e vitale di chi lo indossa.

L’uniforme da scout costituisce un legame di fraternità fra gli associati e per indossarla bisogna seguire un vero e proprio regolamento. Basata sul modello della divisa usata dalla polizia sudafricana a inizio Novecento, consiste in una camicia, pantaloni al ginocchio, calzettoni, un foulard al collo, un cappello boero a falda larga e scarpe pesanti. Il foulard o fazzolettone, in particolare, ha molteplici funzioni: serve come fasciatura in caso di ferimento, strumento di segnalazione. Fondamentale poi la sua funzione distintiva: a ogni gruppo corrisponde infatti un colore o una combinazione di colori di riferimento. Nella moda attuale l’uniforme da scout si riscopre in giubbini, gilet e pantaloni corti in velluto, ma anche, e soprattutto, nelle calzature: scarpe o scarponcini marroni, robusti e resistenti per affrontare senza paura qualsiasi imprevisto.