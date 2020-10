Le gradevoli temperature settembrine attutiscono la nostalgia dell’estate e invogliano i look-lovers a una dolce transizione verso la stagione autunnale. Un periodo, questo, che piace proprio in virtù della sua natura di ponte tra il caldo torrido e i primi freddi invernali. I colori si scuriscono pur rimanendo vitali e i tessuti si fanno più pesanti, ma senza bardature eccessive: è il momento perfetto per sbizzarrirsi e osare un po’. Ma come non farsi cogliere impreparati dai mesi dell’anno in cui le foglie iniziano a volteggiare verso terra?

Sicuramente osservando le vetrine e, perché no, facendo affidamento a chi della moda ha fatto una ragione di vita. Il periodo delicato, infatti, non ha fermato i grandi brand né i loro modelli e modelle, che hanno calcato le passerelle svelando ai flash le novità degli ultimi mesi del 2020. La prima ad aver fatto bene i compiti per casa è l’influencer Leonie Harris che richiama, in maniera composta, la briosità dell’estate. Sfoggia una camicia in seta verde brillante, un blazer chic tinta unita blu e, come pezzo forte, una gonna arancione in satin. Per concludere bag a mano e scarpe con tacco quadrato total white.

In tema di bianco totale, chi l’ha detto che non lo si possa indossare anche quando i gradi sul termometro si abbassano? Tutto sta nel giusto abbinamento, che in questo caso – secondo i maestri – consiste in un trench lungo e scuro, perfetto per l’effetto a contrasto con le nuance candide. E qui si apre un universo affascinante, quello dei soprabiti, veri must dell’autunno.

Secondo Stylight – piattaforma di ricerca di moda che analizza il comportamento d’acquisto e di navigazione di oltre 12 milioni di utenti – i cappotti sono il capo più desiderato dalla fine dell’estate. Nello specifico, il trend di stagione è il trench in pelle, scelto come capo di punta dalle più alte maison di moda. I modelli? Matrix style oppure classico, la ricerca del capospalla in pelle raggiunge il +698% rispetto agli stessi mesi dello scorso anno.

Sempre in pelle, ma questa volta è una gonna modello midi l’altro non-posso-farne-a-meno del tardo settembre. Il colore più chic è quello della vendemmia, il burgundy, da accostare a bluse o t-shirt dai torni sgargianti, per esempio un turchese limpido. Un altro sfizio da indossare con blu-jeans vintage nella mezza stagione è la camicia con maxi collo in stile «La casa nella prateria». Dal collo alla manica, anche le camicie, le magliette o gli abiti a sbuffo fanno colpo, soprattutto finché non devono essere infilati nei cappotti.

