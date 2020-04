Fotografarsi travestiti come i personaggi dei film. È l’originalissima ricetta contro la noia di una famiglia londinese, che ha lanciato da casa una nuova sfida agli utenti Instagram.

“Ogni pomeriggio noi postiamo le nostre foto vestiti come i protagonisti dei nostri film preferiti: a voi il compito di indovinarne i titoli”, si legge su «Guess The Movie8», il loro profilo Insta. Inutile dire che la loro trovata ha avuto un enorme successo: tanto che le interpretazioni di Steph e Matt Taylor, questi i loro nomi, sono finiti sull’edizione on line di «The Sun» insieme a quelle dei loro figli.

Pitture per il viso, vecchi indumenti, giocattoli utilizzati come accessori. La fantasia dei Taylor nel ricreare i momenti topici di alcuni film classici non sembra davvero avere limiti.

“Tutto è iniziato da alcuni scatti che abbiamo inviato ad amici e parenti per indovinare i film – hanno raccontato i Taylor al tabloid britannico – la loro è stata una reazione entusiasta. Così ci hanno convinti di aprire un profilo social per coinvolgere più persone e noi non ce ne pentiamo!”.

Allora, avete voglia di provare ad indovinare i titoli dei film interpretati dalla famiglia Taylor? Coraggio, visitate il loro profilo. Intanto noi vi forniamo qualche aiutino...

Un film super super.....

Conquistò 4 premi Oscar su 9 nomination....

Nacque da un fumetto...

Avete davvero bisogno di un aiutino?

Un film per sognatori.....

Avventura, umorismo, fantascienza... e un’accoppiata perfetta come protagonisti!

È un film che ci riporta indietro nella storia.... molto indietro...

