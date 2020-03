In questi giorni veramente particolari la vita quotidiana è stata inevitabilmente stravolta: distanze fisiche, negozi chiusi, gente in casa, socialità limitata ai minimi termini. I giorni passano e il peso della quarantena, obbligatoria per il bene di tutti, inizia a far sognare musica, aperitivi e voglia di normalità. Ecco che la gente sta trovando numerose idee per continuare a sentirsi vicina. Iniziative che, nate in Italia, ora si stanno riproponendo anche in Ticino.

Quotidianamente alle 18, in tutta Italia, si canta: un flash-mob che unisce l’intera penisola! Domenica 15 le note che risuonavano sono state quelle di Rino Gaetano con «Ma il cielo è sempre più blu»; alle 21 invece le finestre sono state illuminate da una candela, come simbolo di una nazione che può e deve farcela. Sabato è stata la volta di «azzurro», dopo l’inno di Mameli e gli strumenti suonati su vari balconi, anche improvvisati come pentole e coperchi. Immagini che hanno fatto il giro del mondo, fotografie di un’Italia unita come non mai, che non si arrende, che nonostante tutto vuole vivere, nella solarità che da sempre contraddistingue il suo popolo.

Molti anche i lunghi applausi per dire un sincero grazie ai medici e agli infermieri che, in queste settimane, stanno dando tutta la loro energia per superare questa emergenza.

Domenica sera sono stati anche i cellulari e le torce a illuminare la nazione: l’idea era quella di fotografare l’Italia dal satellite, illuminata a giorno; poco importa se l’impresa era ardua, la cosa fondamentale era trovare quell’attimo di spensieratezza in questo momento.

Molti anche i vip che partecipano ai flash-mod: Chiara Ferragni e Fedez mostrano ogni giorno in diretta l’iniziativa nei loro social, dalle finestre di casa loro a City Life; ricordiamo che la coppia, grazie ai social e ad una iniziativa partita da una loro donazione di 100.000 euro, hanno raccolto oltre 4 milioni di euro che hanno permesso l’ampliamento della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, in costruzione e che sarà pronta in tempo record Il cantante Emis Killa ha anche lanciato la sua personale challenge ribattezzata “Covid freestyle rap challenge”; il messaggio è “Chiaro e tondo - Resta a casa e salva in mondo” e ha invitato i suoi fans a taggare amici e persone che sono in giro come se nulla fosse.

La musica è il mezzo usato anche dalla #bolerochallenge, creata dalla Banda Musicale di Aosta, che invita a pubblicare un video nel quale si suona il famoso Bolero di Ravel; #Savehands invece è stata lanciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che chiede di pubblicare dei video su come lavare bene le mani. Dalla Sicilia è nata la challenge #ricetteinciabatte dove tutti, con questo hastag, possono proporre le loro ricette fatte a casa, con quello che si ha a disposizione. Il mondo dello sport ha creato l’iniziativa #distantimauniti dove, allungando un braccio e unendo due foto, metaforicamente ci si “tocca” anche se lontani: l’idea è stata poi ripresa da molte persone.

Anche in Ticino i flash-mob hanno iniziato a prendere vita: dagli applausi nei balconi per i sanitari dei nostri ospedali, fino alle luci accese nelle finestre. E’ stata del gruppo Nüm dal corno di Bellinzona l’idea di far suonare, in tutta la Svizzera italiana, alle 12.00 in punto «Heilig»; i corni alpini ringraziano con le loro note chi è «sul fronte»: ammalati, medici e paramedici.