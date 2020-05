Mentre molti musei di tutto il mondo hanno cariato in rete dei tour virtuali per vedere le opere, in risposta al lockdown il MoMa di New York ha messo a disposizione dei corsi gratuiti online. Adatti sia ai professionisti del settore, sia ad appassionati d’arte, la proposta prevede cinque corsi utili ad approfondire la conoscenza in questo settore, alcuni realizzati anche in diverse lingue.



Un’occasione importante per immergersi nel mondo dell’arte contemporanea, della pittura astratta, della moda, della fotografia e del design: il Museum of Modern Art si conferma quindi una delle istituzioni più importanti a livello internazionale.

Ecco che anche da casa oggi è possibile studiare in modo serio: i corsi non hanno obbligo di frequenza, si possono completare secondo le proprie esigenze di tempo e la community dedicata è un’ottima occasione per socializzare ed esporre i propri punti di vista.

De seguito l’elenco dei corsi disponibili.



Cos’è l’arte contemporanea?

Un corso per capire il significato di «arte contemporanea»: 70 opere realizzate tra il 1980 e oggi. Si possono ascoltare vari artisti, design e architetti che condividono il loro processo creativo, le loro fonti di ispirazione e gli strumenti di lavoro. Un modo unico per comprendere come lavora un artista contemporaneo. Durata: 17 ore.



La Moda come Design

Una serie di sessioni nelle quali storici della moda, designer e artisti legati al mondo del fashion analizzano 70 capi e accessori provenienti da ogni parte del mondo, per contestualizzare l’abbigliamento che anche noi indossiamo nel nostro quotidiano. Il corso aiuta anche a comprendere il ciclo di vita dei capi e il loro linguaggio semiotico, ponendo l’accento sulla consapevolezza dei nostri acquisti. Durata: 21 ore.



In the Studio: Postwar Abstract Painting

Approfondisce la ricerca di 7 artisti della New York School: nomi del calibro di Agnes Martin, Jackson Pollock e Mark Rothko. Una scoperta sul loro lavoro, sulla pratica usata in relazione al contesto intellettuale, culturale e storico. Ci si può anche esercitare praticamente e pubblicare le immagini su piattaforme dedicate alla discussione. Il corso, infine, prevede per chi lo desidera anche una valutazione scritta. Durata: 27 ore.



Arte Moderna

Un approfondimento sull’arte contemporanea: interviste audio con artisti, curatori e designer. Uno strumento per imparare come lavora un artista, da dove trae ispirazione e come inserisce la sua opera nel mondo attuale. Durata: 12 ore.



Seeing through Photograph

Un corso che, nell’epoca delle immagini digitali, di Instagram e dei social, insegna a vedere oltre l’obiettivo di una macchina fotografica. Non si osserva solo un’immagine ma si cerca di comprenderne il significato, anche sottolineando le idee, gli approcci e le tecniche per la sua realizzazione.



Corsi interessanti e stimolanti che, da oggi, rendono impossibile dire “io di arte non ci capisco nulla”!