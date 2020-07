Da sempre le donne si dividono nelle amanti del costume intero e in quelle che prediligono il bikini.

Il primo è una scelta molto elegante, versatile e perfetta sia per la piscina, sia per il mare.

Per quanto concerne il bikini quello più gettonato in questo 2020 è il modello a bandana: in colore rosso è un vero must e rende il look decisamente accattivante.

Intramontabile è il costume intero nero: classico, modellante, sensuale, perfetto per ogni donna è ideale anche indossato come top alla sera, magari per un aperitivo in spiaggia.

Per chi ha già un’abbronzatura più evidente molto bello è anche optare per i costumi interi bianchi, oppure per bikini dai colori fluo e sgargianti.

Sui colori il 2020 vede come grandi protagonisti il rosa e l’azzurro, come pure tutti i colori pastello; la tinta unita è assolutamente di tendenza ma anche le stampe con fantasie a contrasto sono molto gettonate. Via libera anche a disegni floreali, a quelli che ricordano gli agrumi: un romanticismo che si ispira alle isole del sul italia.

Must ormai da diversi anni sono i costumi con i loghi in vista: molto usati negli anni ’90 dove il nome spiccava anche sull’intimo che sbucava dal pantalone o sulle spalline dei reggiseni.

L’estate, in fatto di moda, diventa anche sostenibile: come per l’abbigliamento sportivo anche nel settore del beachwear sono stati concepiti nuovi tessuti per la creazione dei capi.

Oggi molto usato è l’econyl, un particolare tipo di nylon ricavato grazie al riciclo dei rifiuti, sia pescati dal mare, sia recuperati dalle discariche. Colore, comodità e sole: l’estate da assaporare in ogni attimo!