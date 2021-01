L’anno si apre con un nuovo record per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus, che è stato recentemente nominato “miglior giocatore del secolo ai Globe Soccer Awards” in quel di Dubai, ha inanellato un nuovo incredibile primato. Questa volta, però, non si tratta di un riconoscimento per le sue incredibili doti calcistiche. Il fenomeno portoghese è una star dentro, ma soprattutto fuori dal campo. Infatti, proprio sui social ha conquistato un traguardo mai raggiunto prima: 250 milioni di follower (seguaci) su Instagram. CR7 è, quindi, il re indiscusso dei social, ma soprattutto è il primo al mondo a raggiungere un numero così alto di sostenitori. Un record, quello tagliato nelle ultime ore, che sottolinea ancora una volta la dimensione “universale” della notorietà di CR7. Mai uno sportivo, mai un attore o cantante, mai un uomo o donna era riuscito a raccogliere così tanto interesse intorno alla propria persona.



Nella classifica mondiale il profilo @cristiano si posiziona davanti alla cantante Ariana Grande (214 milioni di fan) e a Dwayne Johnson, meglio noto come «The Rock» (209 milioni), staccandoli nettamente. Nella Top 20 dei personaggi famosi più seguiti sui social compaiono anche altre due stelle del calcio: Messi e Neymar. La Pulce si classifica al settimo posto con “solo” 174 milioni di seguaci, mentre il brasiliano è undicesimo con 144 milioni di sostenitori.



Se volessimo quantificare il numero dei “fan” di CR7 su Instagram, noteremmo che è pari alla somma di tutti gli abitanti di Italia, Francia, Spagna e Germania messi insieme. Ma i 250 milioni di persone che lo seguono comporrebbero insieme una nazione non troppo inferiore agli Stati Uniti (gli americani sono circa 330 milioni).

Un altro record che Cristiano Ronaldo ha accumulato nei mesi scorsi è anche relativo all’aver ottenuto il primato del post con più like del 2020, a sottolineare come i suoi seguaci siano molto attivi nelle interazioni con il suo profilo. Il post in questione, che vanta oltre 19.7 milioni di like, è di natura “commemorativa”, perché lo ritrae insieme a Diego Armando Maradona. È stato, infatti, pubblicato come omaggio alla memoria del ‘Pibe de oro’ dopo la sua recente e prematura scomparsa. Questo il messaggio: «Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un genio eterno. Uno dei migliori di tutti i tempi. Un mago come nessun altro. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità infinita e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non ti dimenticheremo mai».