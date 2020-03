Il mondo dei cosmetici è da sempre uno dei settori più in espansione. Lozioni corpo, creme per il viso, scrub, lo shampoo perfetto per ogni esigenza: il mercato ci offre un’ampia scelta di prodotti.

Il futuro di questo mercato è fortemente orientato verso il green: la natura mette a disposizione una vasta gamma di principi attivi che sono perfetti alleati per il benessere e la bellezza.

In queste settimane, nelle quali a volte — assai raramente, per la verità — può accadere anche che la nostra crema preferita termini. Perché, quindi, non sfruttare il tempo a disposizione per creare dei cosmetici con quello che abbiamo in casa? I famosi “rimedi della nonna” che oltre ad essere semplici nella preparazione, molto spesso sono anche davvero naturali! Sfruttare qualche semplice ricetta permette di curare non solo il nostro corpo ma anche il nostro lato creativo. Farina, oli essenziali, uova, aceto, frutta e verdura: tanti sono gli ingredienti che si possono usare e mixare per ottenere dei risultati davvero inattesi!

Un primo prodotto che possiamo creare è uno shampoo, perfetto per capelli grassi e utile per illuminare la chioma; basta inserire in un flacone 1 cucchiaio di farina di ceci, 2 cucchiai di aceto, 250 ml di acqua tiepida e shakerare il tutto!

Per idratare i capelli un ottimo balsamo, da lasciare in posa per 30 minuti, è quello creato frullando una banana, un avocado e un cucchiaio di olio d‘oliva; al termine risciacquare con uno shampoo delicato.

Uno dei cosmetici più amati è anche lo scrub: per averlo altamente nutriente è sufficiente unire del miele a dello zucchero di canna, miscelare il tutto, riporlo in un vasetto richiudibile da conservare in frigo, pronto per essere usato quando serve.

Un altro must, indispensabile nel kit di bellezza quotidiana, è la crema per il viso. Per le pelli impure ottimale è quella realizzata a base di yogurt naturale; un cucchiaio e mezzo di questo ingrediente, amalgamato con ½ tuorlo d’uovo, seguito da ½ cucchiaio di panna, ½ di miele, 1 cucchiaino di succo di pomodoro e 1 di aceto di mele è un’ottima base per un’azione astringente; con queste dosi abbiamo sufficiente crema per 3 applicazioni.

Un’ottima maschera per idratare il viso è composta da una fettina di zucca leggermente lessata e ridotta in poltiglia, arricchita poi da un cucchiaio di miele, uno di yogurt bianco e da un cucchiaio di succo di limone; lasciata agire per 10 minuti è un vero toccasana.

Anche singoli elementi come il cetriolo ci possono essere d’aiuto: il succo ottenuto frullandone uno, si può usare puro sulla pelle per lenire irritazioni o per schiarire le macchie scure sulla pelle.

Per i capelli ottimo l’uso anche di un semplice impacco realizzato con dell’uovo e con un cucchiaio di olio di oliva. Il cioccolato è un naturale antiossidante: scioglierlo in un pentolino e usarlo come maschera per il viso è un’azione semplice e dolce; l’unica vera controindicazione è resistere alla tentazione di mangiarlo.

