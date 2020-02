Durante una conferenza stampa, avvenuta all’interno del quartiere generale di Milano, DIESEL ha presentato la sua visione di moda.

Un progetto che punta tutto sull’eco-sostenibilità: dalla creazione di capsule collection dedicate, fino alla rielaborazione di tutti i processi produttivi interni.

Il noto marchio di abbigliamento sta facendo una ristrutturazione anche su tutte le dinamiche quotidiane interne all'azienda: da un attento controllo della filiera, passando all'eliminazione totale delle bottigliette e dei bicchieri di plastica nei vari reparti e uffici, senza escludere l'ascolto delle esigenze e del punto di vista dei giovani che lavorando nell’organico aziendale.

Il Progetto è sostenuto anche dalla Camera Nazionale della Moda Italiana che, nell'ottica di dare un forte segnale, sta preparando delle linee guida per i brand per accompagnarli verso la cultura della sostenibilità.

Carlo Capasa, presidente dell’ente, fin dal suo insediamento ha voluto radunare attorno ad un tavolo i principali stilisti per capire, insieme, quali sono oggi le azioni fondamentali da intraprendere. Il settore del fashion è il secondo più inquinante al mondo: processi di colorazione, realizzazione dei tessuti, trasporti, tutti compartimenti nei quali si deve agire fin da subito.

Diesel ha deciso di mettere a disposizione di tutte le aziende del settore le ricerche fatte, lo studio e le dinamiche operative che sta attuando, per essere un esempio ed un aiuto concreto in una iniziativa in cui crede fortemente.