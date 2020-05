La scorsa settimana la top model Naomi Campbell ha festeggiato le 50 primavere: bella, sensuale e sempre sulla cresta dell’onda! Tutti ne hanno parlato per quella sua immagine che è l’emblema di una nuova generazione di donne: le cinquantenni felici!

Se in passato le dive del cinema e dello showbiz camuffavano la propria età, oggi viene dichiarata in modo fiero perché, finalmente, si è capito che la bellezza non ha scadenza e non tramonta. Una bellezza non solo fisica ma soprattutto mentale!

Ecco che donne come Madonna, Monica Bellucci, Julia Roberts, Sharon Stone hanno traghettato il sogno sensuale verso una femminilità adulta, capace di mettersi in gioco e osare. Indimenticabile una delle recenti passerelle di Versace dove, una incredibile Jennifer Lopez, ha offuscato tutte le altre modelle presenti. Donne sempre all’apice del successo! Ma non si deve pensare che questa bellezza sia ad appannaggio solo delle star! Molte donne hanno scoperto che una vita appagante si vive proprio a 50 anni! Donne piene di talento, intelligenza, capacità ed energia, consapevoli che “il meglio” non è passato ma che anzi è ancora da sperimentare! Donne di un’epoca moderna che lavorano fuori casa, che hanno lottato per l’emancipazione femminile, che hanno un proprio reddito su cui contare, donne imprenditrici e manager, con interessi, hobby e figli abbastanza grandi che sanno cavarsela da soli! Apprezzate nel lavoro perché più che la competizione amano mettere a frutto il proprio potenziale, sono creative, conoscono molte dinamiche e hanno una grande stabilità emotiva.

Da una recente ricerca inglese è emerso che su 1500 donne over 45 il 49% si sente più felice ed appagata di quando aveva 20 anni. Un quarto si sente pienamente soddisfatta nella sfera intima e l’11% flirta anche su applicazioni o sul web con potenziali partner.

Da un altro studio della Bocconi School of Management, dedicata ad un approfondimento del contesto attuale su chi sono le donne a cui si rivolge la pubblicità, si è scoperto che le over 50 fanno errori sapendo di commetterli, si sentono vittima di modelli ma con la consapevolezza di esserlo. Il 60% controlla la propria alimentazione e oltre l’80% afferma di essere soddisfatta del proprio aspetto fisico. Donne la cui parola d’ordine è “armonia”, che dedicano tempo a sé stesse, fanno sport, amano i viaggi, le uscite tra amiche, senza il timore di mostrare quanto hanno vissuto e quanto ancora hanno da dare.

Una tendenza che aumenta ogni anno è anche quella che il loro fascino conquista gli uomini giovani: donne attraenti, sicure, seduttive, colte, che attraggono per quel naturale equilibrio che trasmettono, capaci di divertirsi e di apprezzare luoghi, situazioni e che sanno andare oltre le apparenze. Donne meravigliose che in fondo hanno solo 25 anni due volte!