Il 31 dicembre 2020 sarà un ultimo dell’anno anomalo: non sarà infatti possibile concedersi una serata di balli in discoteca e i festeggiamenti dovranno essere limitati e sobri per tenere sotto controllo la curva dei contagi ed evitare la formazione di nuovi pericolosi focolai.

Anche se la modalità di celebrare questa ricorrenza speciale sarà del tutto nuova, nulla vieta di fare il possibile per vivere con lo spirito giusto la serata conclusiva del 2020. Basta davvero poco, a partire dalla scelta dell’abbigliamento da adottare. Dedicare del tempo alla selezione dell’abito da indossare in questa ricorrenza, soprattutto per la sfera femminile, contribuisce a portare un po’ di normalità al momento e ad alleggerire, almeno per qualche ora, l’atmosfera.

Che cosa scegliere, dunque, per la notte di San Silvestro? L’imperativo da seguire è osare, cercando l’ispirazione dai look delle stelle del cinema, rubando loro, in quest’occasione, luccichii e piccole stravaganze. Quello che conta, infatti, è individuare uno stile che rispecchi la propria personalità, che valorizzi il fisico fasciandolo con un abito favoloso.

La tuta monospalla è uno dei capi che, negli ultimi anni, stanno andando per la maggiore in occasione di feste e ricorrenze speciali. Questa originale tipologia di abito, che prevede una manica lunga e una inesistente o, in alternativa caratterizzata da un tessuto velato, dona specialmente a chi desidera coprire i fianchi larghi, ma senza nasconderli eccessivamente. Si tratta di un’opzione chic e sensuale, perfetta per stupire, con eleganza, il proprio partner e chiudere l’anno in bellezza.

Un’altra soluzione che si rivela azzeccata per il Capodanno è un grande classico, il tubino nero. Un capo dal fascino senza tempo, che può essere reinterpretato giocando con gli accessori. Vale la pena destrutturare l’impostazione formale del look optando, ad esempio, per gioielli dorati o argentati. Con un raccolto e un filo di rossetto rosso il figurone è assicurato: l’effetto finale è infatti intrigante e ricercato.

Un’ultima alternativa consiste nello scegliere un look costruito sull’abbinamento tra un pantalone a sigaretta e un capospalla in ecopelliccia, da impreziosire con un sottogiacca elegante. In questo modo si risulterà semplici e casual, con una nota di raffinata eleganza. Tutto quello che occorre, insomma, per vivere con un pizzico di leggerezza la notte più attesa dell’anno.

