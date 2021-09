Nel mondo della moda e nell’immaginario collettivo, ci sono alcuni colori che sono diventati nel tempo un simbolo per molti brand e che si legano in modo indissolubile ad uno stilista. Raccontano visioni, attimi di vita, sensazioni, ma anche delle casualità o il personale modo di «vedere» le donne e la loro femminilità. Celebre è il «Rosso Valentino»; la storia racconta che il grande Valentino Garavani si sia innamorato di questo colore mentre si trovava a Barcellona, all’interno di un teatro. Il suo sguardo rimase improvvisamente folgorato da un abito indossato da una signora presente in sala. Ecco che nel 1962, in una sfilata a Palazzo Pitti a Firenze, per la prima volta entra in scena quello che per tutti è il «Rosso Valentino». Valentino stesso afferma che: «Fra tutti i colori indossati dalle altre donne, mi è sembrata unica, isolata nel suo splendore. Non l’ho mai dimenticata. Penso che una donna vestita di rosso sia sempre meravigliosa, è la perfetta immagine dell’eroina». Chanel invece, grazie al «little black dress», diventa la portavoce del nero: ancora oggi il tubino di questo colore è visto come capo fondamentale del guardaroba femminile e perfetto in ogni occasione.