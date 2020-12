Piccoli doni che regalano grandi soddisfazioni. L’uomo moderno è esigente e non ama la banalità, dunque a Natale è necessario uno sforzo intellettivo. Certo è vero che «conta il pensiero», ma proprio per questo è obbligatorio non cedere alle idee tradizionali e inflazionate. E non è detto che si debba spendere una fortuna. Anzi. Accessori di abbigliamento, utensili per la cura personale, prodotti di igiene per il viso e la barba, un cofanetto completo della serie tv o cinematografica prescelta, potrebbero essere regali efficaci e tutto sommato economici.

In molti casi è davvero sufficiente guardarsi in giro, intercettare bisogni e desideri e scrutare le abitudini. Non sforzarsi nel comprendere gusti e aspirazioni del proprio uomo è indicativo di un rapporto logoro caduto nella trappola dell’abitudinarietà. E di questi tempi non hanno ragione di esistere gli alibi della «mancanza di tempo», della distanza o, peggio, dell’assenza di negozi specializzati: su internet si trova tutto, sempre, a qualsiasi prezzo. Ovviamente il consiglio primario è di rivolgersi a negozianti in carne ed ossa (che non di rado hanno anche vetrine online).

Partendo dalle basi, e dunque dalla dimensione privata, ci si potrebbe interessare al «kit relax» composto da pigiama, vestaglia e pantofole. Ovviamente non prodotti qualsiasi, ma di un certo livello e spessore. Un pigiama in puro cotone (pantaloni e casacca) con fantasie minimal maschili, una lunga vestaglia con collo a scialle (magari con monogramma personalizzato) e pantofole calde e resistenti con imbottitura e tomaia in pelle.

In bagno invece il cassetto dedicato a lui potrebbe essere occupato da un beauty-case completo di accessori nuovi di zecca per la rasatura o per la cura della barba. Non devono mancare olio, gel detergente e balsamo, una spazzola apposita con setole naturali e manico in legno, un rasoio con lame di sicurezza, crema pre-rasatura e un dopobarba. Anche in questo caso, meglio evitare prodotti economici, facilmente reperibili al supermercato. Investire qualche franco in più per ogni prodotto regalerà senz’altro l’effetto «wow».

Quanto all’abbigliamento, ci si potrebbe indirizzare verso una collezione di calzini di alta gamma (con filati resistenti, traspiranti e ben rifiniti) o un confortevole paio di guanti in pelle con fodera in pura lana. Se sono di ottima fattura durano anche un decennio. L’alternativa al «solito» portafoglio potrebbe invece essere una clip ferma-soldi in metallo prezioso (con le iniziali sarebbe il massimo) o una custodia cellulare di lusso con fessure porta-carte.

