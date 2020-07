La prima cosa da considerare è il materiale: quello ideale è il cotone, che è utilizzato per vari tipi di tessuti, come Popeline, Zephyr, Oxford, Pin Point, Twill, Piquet e Dobby. Come orientarsi tra tutti questi? Per la stagione estiva è consigliato l’Oxford, morbido e di peso medio ; per l’inverno il twill, più caldo. Per le mezze stagioni, ma sempre molto gettonato per la sua compattezza e resistenza, c’è il Popeline.

Stabilito il tessuto, occorre definire le dimensioni giuste. Per la lunghezza c’è una regola fondamentale: se la camicia va indossata sotto l’abito, deve avere un fondo tondeggiante ed essere rigorosamente più lunga dietro, in modo tale che non si sfili dai pantaloni durante i movimenti. Se invece il modello è casual si può lasciare fuori e in questo caso il fondo è squadrato. Per quanto riguarda invece la larghezza, la vestibilità ottimale dipende dalla propria costituzione: se si è atletici va bene quella sfiancata, che si adatta alla silhouette, altrimenti è preferibile il classico taglio dritto. Come capire se è della misura giusta? Sui fianchi non si devono creare pieghe e da abbottonata le asole non devono risultare tese. Va posta poi particolare attenzione alla manica, che non deve stringere né sulle spalle né se si piega il gomito, ma al contempo senza risultare troppo larga. Anche il polsino ha da essere perfetto: deve coprire l’orologio senza stringere, andando ad appoggiarsi all’attaccatura del pollice, ed essere abbastanza lungo da intravedersi fuoriuscire dalla manica della giacca in ogni movimento.