Quello che ci attende sarà sicuramente un Natale diverso dagli altri. Le norme di distanziamento sociale per evitare il contagio ci impongono festeggiamenti più sobri e tranquilli. Questo, tuttavia, non significa che bisogna rinunciare a «vestirsi a festa». Il Natale, infatti, è l’occasione giusta per viziarsi un po’ e prendersi cura di sé stesse, ed è necessario scegliere l’outfit giusto, sia che si festeggi con pochi intimi sia che lo si faccia con tutta la famiglia. Ma qual è il modo migliore per essere belle e adatte all’occasione?

GUARDA IL VIDEO — Decorare l'albero di Natale: 7 proposte per tutti i gusti

La prima regola in questi casi è: bandire la tuta da ginnastica o il pigiamone da domenica pomeriggio. La comodità lasciamola per gli altri giorni; almeno nei momenti di festa occorre vestirsi con un po’ più di eleganza. Per essere idonee all’occasione, tuttavia, non occorre strafare. Soprattutto se si sta in famiglia, è meglio evitare scollature e spacchi. È possibile invece arricchire il look visivamente con ricami, fantasie e giochi di volumi. Altro consiglio è quello di evitare il nero, scegliendo invece outfit colorati e con fantasie allegre. Una regola che, tutto sommato, si potrebbe estendere anche agli altri giorni, considerando il periodo già cupo che stiamo vivendo.

Per valorizzare un outfit il consiglio è quello di arricchirlo con gioielli e accessori. L’ideale sono collane e orecchini pendenti, magari impreziositi da piccoli diamanti. Per il tragitto da casa al luogo dove si svolgerà la cena della vigilia o il pranzo di Natale l’ideale è coprirsi con un cappotto lungo, elegante e caldo a sufficienza per evitare di arrivare a tavola tremando come una foglia.

Anche le scarpe sono importanti. Buttate via quelle pantofole e osate con un tacco dodici. In fondo, a Natale si sta per lo più seduti a tavola, quindi non c’è rischio di soffrire di mal di piedi. È anche vero, però, che dovendo mangiare tanto è meglio evitare outfit troppo aderenti, che possono risultare scomodi e rischiare di far volare via qualche bottone.

Insomma, eleganti sì, ma usando la testa.

