Per gli uomini lo stile è spesso una questione di dettagli, che vanno a dare maggior personalità a un capo classico o lineare. Ecco allora le tendenze per l’estate 2020 per mostrarsi in linea con le ultime novità ed essere certi di indossare il giusto capo in ogni occasione, dalla testa ai piedi.

Il primo accessorio fondamentale per il tempo libero è il cappello, che deve tuttavia seguire alcuni requisiti essenziali: molto apprezzati sono i modelli in paglia o, in generale, in tessuti naturali, che fanno respirare la cute riparando il capo dai raggi solari. Ovviamente un accessorio così particolare non può adattarsi ad ogni stile, ma va abbinato con attenzione: ottimo ad esempio l’accostamento con degli occhiali da sole vintage, magari dalla forma squadrata o ad aviatore e dalla montatura con effetto tartarugato.

L’abbigliamento deve essere fresco e comodo, sia sul lavoro che per una serata fra amici: essere perfetti in ogni occasione è semplice anche con la bella stagione scegliendo delle camicie in lino, seta o cotone, rese più leggere, oltre che dal tessuto, dall’assenza del colletto. I più tradizionalisti potranno optare per modelli monocolore, ma non mancano anche fantasie più stravaganti, soprattutto in versione micro e legate al mondo naturale, come fiori o animali. In orario serale è possibile accompagnare magliette e camicie con un cardigan a maglia sottole, che definisca il look senza eccessive formalità.

Cerimonie, riunioni importanti o appuntamenti romantici potrebbero richiedere un tocco di eleganza in più che, in genere, si ottiene indossando un abito di tessuto leggero, composto da giacca e pantalone rigorosamente chiaro. I diversi elementi possono essere portati anche separatamente, senza perdere in classe e stile. Se si è alla ricerca di pantaloni più semplici invece, i chinos restano una garanzia per ogni momento della giornata: la loro tinta più apprezzata è il beige, ma sono tante le proposte fra cui scegliere, sia per il colore sia per la tipologia di materiale che, oggi, prevede anche modelli in fibra sintetica e cotone.

Le scarpe dell’estate si declinano nel classico mocassino, con poche cuciture o in sneakers chiare, meglio ancora se bianche; le due varianti possono inoltre unirsi nelle espadrillas o nelle slipper, da indossare però solo in ambienti poco formali.

L’estate ha le sue regole anche per quanto riguarda lo stile da spiaggia: per il 2020 non possono mancare nell’armadio i costumi a boxer, che possono essere usati anche dopo la giornata in spiaggia o in piscina, magari per un aperitivo improvvisato fra amici dopo una bella giornata di sole e divertimento. Per essere pronti ad ogni evenienza, un ottimo consiglio è infine quello di dotarsi di uno zaino di medie dimensioni, dove possono trovare posto oggetti e freschi cambi d’abito.

