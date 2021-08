La moda per molte persone è una passione, per altre è un sogno o un settore nel quale desidererebbe lavorare. Il cinema, da sempre, ha raccontato questo mondo patinato: film su stilisti, serie televisive, commedie sul feroce «dietro le quinte» dei magazine o delle passerelle. Una finestra dalla quale osservare quello che appare come uno scintillante settore: ma quali sono i film veramente imperdibili?



Il più famoso, che ormai è un cult tra gli appassionati, è certamente «Il Diavolo Veste Prada» (2006). Una giovane ed inesperta giornalista, Andrea Sachs, si trova catapultata all’interno della redazione della rivista di moda Runway; diventa l’assistente di Miranda Priestly, interpretata da una magistrale Merly Streep, che con il suo carattere forte, a tratti pungente e temuto da tutti, critica il look e l’operato della ragazza. Tra modelle, sfilate, viaggi e la realizzazione dei vari numeri della rivista, nasce un rapporto complice tra le due, dove emerge anche la fragilità della stessa Miranda. Un film assolutamente imperdibile.

Un’altra pellicola è «Saint Laurent» (2014) dove si narra la vita, a tratti ricca di eccessi, del grande Yves Saint Laurent. Uno spaccato della personalità e della moda degli Anni’70 dove, le creazioni del designer, diventano espressione di innovazione, genio e follia.

E’ del 2009 invece la produzione di «Coco Avant Chanel – L’amore prima del mito»; Audrey Tatou è la protagonista che interpreta Gabrielle Chanel: la Parigi vista della stilista, i passi che dalla sua infanzia l’hanno portata ad essere una dei nomi più importanti del mondo della moda. Il film non racconta solo il successo, ma disegna un ritratto di Coco donna, con le sue sofferenze e la difficoltà che hanno contraddistinto la sua vita prima di arrivare alla fama internazionale.

Altro film imperdibile è «Il filo nascosto» (2017) che racconta la vita di Reynold Woodcock; una storia d’amore che pone l’accento sull’ego dello stilista, sui tradimenti nei confronti della moglie che lo ha sempre supportato, ma è anche una fotografia dell’eleganza sussurrata della moda degli anni ’50, in una Londra che scopre il concetto di alta moda. Il film è anche stato premiato con un Oscar per i migliori costumi.

Nel 2001 spopola «Zoolander» con protagonisti il duo Owen Wilson e Ben Stiller; una pellicola esilarante dove Stiller incarna il modello Derek Zoolander e le sue assurde dinamiche lavorative. Un film, diventato un cult, anche grazie alla partecipazione e recitazione di nomi quali Tom Ford, Lenny Kravitz, David Bowie e Natalie Portman.

La moda è strettamente legata anche alla voglia di comperare: «I Love Shopping» (2009) è l’emblema del consumismo. Becky, giornalista assunta da una rivista economica e che impartisce consigli su come risparmiare, nella sua vita privata invece non riesce proprio a non spendere; un vortice di eventi la portano sperperare ogni centesimo, fino a dover fare i conti con i creditori, ma anche con sé stessa.

«Prêt-à-Porter» (1994), catapulta il pubblico nella frenesia della settimana della moda parigina; la morte sospetta del presidente della Camera della moda arriva come un fulmine a ciel sereno; i protagonisti sono due dei più grandi nomi del cinema: Sofia Loren e Marcello Mastroianni.

«Made In Italy» è invece la serie televisiva ambientata nel 1975 e illustra la nascita dell’industria dell’alta moda. Centrale è la figura di Irene, una giovane giornalista che lavora nella rivista di moda Appeal e che grazie al suo impegno sembra destinata ad arrivare lontano. Irene infatti incontrerà i grandi stilisti fautori della nascente moda italiana: Krizia, Giorgio Armani, Valentino Garavani, Gianni Versace, Ottavio Missoni, Fiorucci e molti altri. Prodotta nel 2019 è stata trasmessa all’inizio del 2021.

Grande attesa, infine, per il film «House of Gucci», in uscita il 16 dicembre di quest’anno: Il thriller diretto da Ridley Scott e interpretato da Lady Gaga e Adam Driver, narra il difficile matrimonio e il tormentato divorzio di Patrizia e Maurizio Gucci, capo della casa di moda Gucci, che porta a quello che è il più famoso ed efferato omicidio del mondo della moda.

