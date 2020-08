Una piega perfetta, al mare, è quasi assimilabile a un sogno. La salsedine, il vento e la sabbia non sono certo alleati dei capelli femminili. Eppure si possono avere acconciature particolari con pochi, semplici, trucchi e suggerimenti.

A volte sono gli accessori a fare la differenza. La fascia, ad esempio, a tinta unica, a fiori, colorata, aiuta ad avere capelli ordinati: basta pettinarli all’indietro con una spazzola per non avere problemi. Al mare una grande mano la danno anche i fermagli. Chi ha un look vaporoso può usare uno spray per dare maggiore corpo e volume alle chiome e poi fissare il ciuffo lungo – per evitare che vada a coprire occhi e fronte – con un micro fermaglio.

Un evergreen, invece, è rappresentato dalla treccia, in versione classica, quella che scende dritta sulle spalle. L’unico inconveniente di questa acconciatura è che potrebbe essere d’intralcio per un’abbronzatura completamente uniforme. In questo caso si consiglia di raccoglierla in uno chigon, se si desidera lasciare la schiena scoperta.

Molto comodo anche il look che ricorda gli anni Novanta, adatto soprattutto per chi ha capelli lisci ma piuttosto lunghi: si consiglia di applicare un gel sulla chioma e poi di raccogliere i capelli dal collo in giù in due piccoli bun.

Il caschetto, al mare, è forse il taglio peggiore da gestire, soprattutto se la salsedine tende ad arricciare i capelli. In questo caso il suggerimento è di lasciarli asciugare naturalmente, fissando il ciuffo con il gel e usando un fermaglio laterale per bloccare i capelli.

Infine un grande classico, non solo della moda-mare: lo chignon, l’acconciatura perfetta per chi ama la fronte libera e vuole un’abbronzatura a 360 gradi. Quello con foulard è ideale per «tenere a bada» anche i micro baby hair.

Al di là dell’acconciatura scelta, al mare è sempre bene ricordarsi di avere con sé un olio protettivo, alleato irrinunciabile per capelli sempre idratati, luminosi e nutriti. Tra gli effetti benefici dell’olio c’è quello di nutrire le chiome disidratate da sole, cloro e salsedine e combattere l’effetto crespo. Il consiglio è quello di usarlo direttamente sui capelli bagnati come un impacco pre-shampoo o dopo il lavaggio per rendere i capelli più lucidi e avvolgenti.

