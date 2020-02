È la festa più dolce dell'anno, anche se da alcuni relegata a mero momento di consumismo, in cui a essere felici sono solo fioristi, cioccolatai ed esercenti. Anche per i più cinici, tuttavia, San Valentino è ormai vicino ed è meglio non farsi trovare a mani vuote se non si vuole deludere la propria dolce metà. D'altra parte, il 14 di febbraio in tutto il mondo ci si scambiano bigliettini d'amore, cioccolatini e frasi romantiche, anche se in modalità spesso molto diverse tra loro. In Giappone, ad esempio, il giorno di San Valentino è tradizione che le donne debbano preparare con le proprie mani dei cioccolatini da donare poi ai loro amati o a colleghi di lavoro o compagni di scuola, in segno di amicizia o riconoscenza. Gli uomini ricambieranno il gesto dopo un mese, il 14 di marzo. Anche negli Stati Uniti la ricorrenza non è solo prerogativa delle coppie: i festeggiamenti coinvolgono tutta la famiglia, perché San Valentino è la festa di tutti coloro a cui si vuole bene, dagli amici ai parenti. Un momento per esprimere il proprio affetto incondizionato. Ma se a San Valentino basta il pensiero, non sempre è così facile trovare quello giusto per la persona cara. Tutto dipende da chi ci si trova davanti, dai suoi gusti e dal carattere; ma, prima di tutto, occorre distinguere tra doni giusti per lei e quelli ideali per lui.

Per lei

Rose rosse, margherite, tulipani. I fiori rimangono ancora oggi il regalo per eccellenza per la propria lei. Il 14 febbraio solitamente il volume d’affari dei fiorai in Svizzera è due volte superiore a quello di un sabato normale, giorno in cui ci sono più vendite. Dietro ognuno di essi, però, si nasconde un messaggio diverso; è quindi importante scegliere quello giusto per evitare qualche gaffe. Se la rosa rossa simboleggia la passione, l’orchidea è simbolo di bellezza, mentre il tulipano è l’ideale se si desidera comunicare la purezza del proprio sentimento. Può sembrare banale ma un altro dei regali migliori da fare alla propria donna il giorno di San Valentino è un gioiello. Attenzione, però: se si sta insieme da poco tempo, meglio evitare gli anelli (troppo impegnativi) e preferire un bel bracciale o una semplice collana. Per chi non vuole un regalo banale ma desidera stupire la propria compagna con qualcosa di originale, l’idea migliore è quella di regalare un’esperienza da fare insieme: dalle terme ai viaggi, in commercio esistono varie possibilità di scelta, all’interno di cofanetti e pacchetti di hotel e strutture. Anche prenotare una cena nel suo locale preferito la renderà di certo felice.

Per lui

Se per il regalo della donna la scelta è ampia e diversificata, più ardua è la situazione a parti invertite. Per scoprire il regalo giusto per lui, occorre innanzitutto capire che tipo di uomo è. Dallo sportivo all’intellettuale, il regalo deve adattarsi al suo stile e alle sue passioni. Per i tradizionalisti, con una camicia elegante o una cravatta non si sbaglia mai. Gli sportivi ameranno un paio di nuove sneakers o un comodo zaino per le escursioni; per gli hipster, invece, un regalo simpatico sono i calzini colorati effetto tattoo. Ma chi ha deciso che solo alla donna si debbano fare doni romantici? Anche gli uomini, ad esempio, potrebbero apprezzare un fiore o una pianta, soprattutto se dotati di «pollice verde». Regalare un fiore ad un uomo è un gesto di affetto e di anticonformismo, un modo per liberarsi da cliché e luoghi comuni. Un’altra idea potrebbero essere i bracciali in cuoio o in acciaio, magari con incisione personalizzata. Infine, anche per l'uomo le opzioni offerte da cofanetti ed esperienze a tema sono innumerevoli: guida di automobili sportive, arrampicate o un viaggio. La più estrema? Un lancio in parapendio, per condividere l'emozione del volo a due.

