Le rughe raccontano il tempo che scorre, i sorrisi e le lacrime che hanno caratterizzato la storia personale di ogni persona. Per quanto ci si piaccia così come si è, però, capitano dei momenti in cui quella piccola imperfezione del viso proprio non ci va giù, facendoci sentire a disagio allo specchio e soprattutto in compagnia degli altri. In queste situazioni un aiuto prezioso lo offre il make-up che, se dosato nel modo giusto e seguendo alcune semplici dritte, è in grado di far risaltare e risplendere anche le pelli più mature. Utilizzando i giusti cosmetici e nelle corrette dosi, è possibile arrivare a dimostrare fino a dieci anni di meno.

Come si suol dire, «chi ben comincia è a metà dell’opera». Ecco quindi che una buona seduta di trucco non può non cominciare da una corretta skincare. Una crema idratante con fattore di protezione schermisce la pelle dagli agenti inquinanti e dai raggi UV, rendendo più facile e duratura anche l’applicazione del trucco.

Quando si passa alla fase del make-up è importante dosare la quantità di prodotto per evitare lo sgradevole effetto «mascherone». Insomma, occorre avere la mano leggera, soprattutto con il fondotinta. Una buona tecnica è quella di applicarlo partendo dal centro del volto per tirare poi all’esterno, verso orecchie, fronte e mento. Meglio utilizzare un pennello apposito per fondotinta se non si ha una mano esperta, evitando così di lasciare chiazze qua e là. Fondamentale, inoltre, evitare texture pesanti: soprattutto in estate, il fondotinta può essere sostituito con una Bb cream leggera o una crema colorata con fattore di protezione.

Se si amano gli ombretti, è bene sapere che le polveri mat e setose rendono lo sguardo più vivace ma tendono a inserirsi nelle pieghe dell’occhio. Per evitare che questo porti a sottolineare le linee di espressione, anziché attenuarle, è consigliato utilizzare prima un buon primer oppure optare per un ombretto in crema. Per quanto riguarda le sopracciglia, con l’età diventano più chiare e meno folte; bene quindi andare a ridisegnarle con una matita, facendo attenzione che sia di due toni più chiara del proprio colore di capelli.

Il rossetto, infine, è la vera prova del nove per ogni donna. Per far sì che le labbra appaiano belle e piene, è importante innanzitutto prendersene cura, con balsami nutrienti e leggeri scrub. Per quanto riguarda la scelta del rossetto, è bene sapere che alcune texture e colori tendono a invecchiare lo sguardo. Tra questi il nude beige e i rossi troppo scuri che, al contrario, risaltano su un viso giovane. L’ideale sono le tonalità del mattone e del rosa pesca; meglio comunque se si tratta di formulazioni anti-age, idratanti e a lunga tenuta.

